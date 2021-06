Corona Update Hofer Land: Stadt Hof lockert ab Morgen (Mi) weiter

Wie geht es für die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Hof nach den Pfingstferien weiter? Dürfen sie zurück in die Schule oder heißt es doch wieder vermehrt Homeschooling? Weil der Landkreis Hof weiterhin über dem Inzidenz – Schwellenwert von 50 liegt, muss diese Frage noch geklärt werden. Am Freitag Vormittag will der Hofer Landrat Oliver Bär gemeinsam mit den Schulleitern festlegen, wie der Präsenzunterricht in den nächsten Tagen aussehen soll. Die Stadt Hof meldet heute hingegen mit 13,1 einen neuen Niedrigwert. Weil die Inzidenz hier seit dem 27. Mai stabil unter 50 liegt, treten ab Morgen weitere Lockerungen in Kraft.

Ab morgen ist kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu zehn Personen wieder erlaubt. Unter freiem Himmel dürfen sogar 20 Kinder unter 14 Jahren gemeinsam Sport treiben. Für Freibäder und Fitnessstudios braucht es keinen Corona-Test mehr. Wenn ihr einkaufen oder die Außengastronomie nutzen wollt braucht ihr keinen Test und keinen Termin mehr. Kitas und Schulen dürfen wieder im Regelbetrieb öffnen. Auch in Musikschulen, Museen und im Theater braucht ihr ab morgen keinen Negativtest mehr vorzuweisen.