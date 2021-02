Corona Update Hofer Land: 26 neue Fälle, ein Todesfall

Die Schulbank haben einige Schülerinnen und Schüler in Bayern heute nach langer Zeit tatsächlich mal wieder vor Ort gedrückt. Hier im bayerischen Teil der Euroherz-Region heißt es aber weiterhin: Zu Hause lernen. Die Inzidenz-Zahlen Hochfranken machen eine Rückkehr in die Schule aktuell nicht möglich. Im Hofer Land kommen aktuell 26 neue Corona-Fälle hinzu. Außerdem ist eine weitere Frau aus dem Landkreis in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Stadt und Landkreis liegen unterdessen beide an der 200er-Marke: In der Stadt liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 194 und im Landkreis knapp über 200. Der Hofer Landrat Oliver Bär fordert aktuell, dass Impfstoffe in die Region gebracht werden, wenn diese an anderer Stelle übrig sind. Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Wunsiedel aktuell eine Inzidenz von 309.