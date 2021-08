Corona-Update: Hofer Impfzentrum plant Auffrischungsimpfungen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich in Deutschland in nur einem Tag mehr als verdoppelt. Das Robert-Koch-Institut meldet heute rund 8.300 Neuinfektionen, das sind über 4.400 mehr als gestern. Aber auch in der Euroherz-Region stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Virus an. Im Hofer Land wurden 10 weitere Personen positiv getestet. Sieben im Landkreis, drei in der Stadt.

Um ältere Menschen vor einer Infektion zu schützen, bekommen die nach und nach eine Auffrischungsimpfung. Wie das Landratsamt Hof heute mitteilt, nimmt das Impfzentrum aktuell Kontakt zu Pflegeeinrichtungen auf, um die Impfungen zu planen. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sollen wieder durch mobile Impfteams geimpft werden. Aber auch Hausärzte sollen die dritte Spritze verabreichen dürfen. Die Voraussetzung: Die Zweitimpfung muss mindestens sechs Monate zurückliegen.