Corona-Update: Hof wieder Spitzenreiter

Die Stadt Hof hat es mit einem bundesweiten Spitzenwert bei der 7-Tage-Inzidenz auch überregional in die Schlagzeilen geschafft. Heute liegt der Wert laut RKI bei rund 487. Lockerungen sind hier im Gegensatz zu anderen Regionen kein Thema. Im Gegenteil: Seit Freitag gilt ja auch auf Spielplätzen und am Nordufer des Untreusees Maskenpflicht und auch sonst gelten in der Stadt strengere Regeln als andernorts. Woran liegts also?

so Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Am Osterwochenende hat die Polizei Hof auch wieder mehrere Coronapartys auflösen und Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen ahnden müssen. Ein Partygast ist am Samstagabend sogar auf die Polizisten losgegangen.