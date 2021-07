Corona Update: Hof stellt Hotline ein, Impfen ohne Termin

Überwiegend unverändert sind die 7-Tage-Inzidenzen in der Euroherz-Region geblieben. Seit dem Wochenende hat sich nur im Vogtland was getan: Da ist die Inzidenz auf 0,4 gefallen. Die restlichen Werte:

Die Stadt Hof liegt bei 2,2. Hof liegt damit seit rund zwei Monaten unter einem Schwellenwert von 50. Neuinfektionen lösen nur geringe Schwankungen aus. Daher stellt die Stadt ab sofort die Corona-Hotline ein. Für alle, denen doch noch ein paar Fragen zum Thema Corona auf dem Herzen brennen, sind die Mitarbeiter der Stadt aber weiterhin, unter den normalen Öffnungszeiten, da.

Der Landkreis Hof liegt heute bei 2,1. Der Landkreis Wunsiedel weist laut RKI eine Inzidenz von 5,5 auf. Der Landkreis Tirschenreuth steht stabil bei 2,8 und der Saale-Orla-Kreis bei 1,2.

In Hof und Helmbrechts könnt ihr euch an den Impfzentren ab heute wieder ohne Termin impfen lassen. In Helmbrechts geht das bis Freitag (30.07.), in Hof bis Samstag (31.07.).