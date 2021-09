Corona Update: Hof bundesweit wieder weit vorn

Heute ist Schulstart und viele befürchten, dass sich die Kinder und Jugendlichen in den Schulen mit Corona anstecken und damit die Durchseuchung beginnt. Erst heute trifft sich das bayerische Kabinett, um über den Schulbeginn und Impfangebote für Schüler zu beraten.

Die Coronazahlen unterdessen, halten sich in weiten Teilen der Region vergleichsweise in Grenzen und bleiben relativ stabil. Im Landkreis Hof liegt die Inzidenz heute bei 32,8, im Landkreis Wunsiedel bei 36,1. Im Landkreis Tirschenreuth ist die 7-Tage-Inzidenz bei 29,3; im Vogtland bei 42 und im Saale-Orla-Kreis bei 16,3. Lediglich in der Stadt Hof liegt die Inzidenz im dreistelligen Bereich, bei heute 161,6. Damit ist Hof auch im bundesweiten Vergleich wieder relativ weit vorn, genauer: auf Platz 10 des Rankings des Robert Koch-Instituts.