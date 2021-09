Corona Update: Hier gilt die 3G-Regelung

Geimpft, genesen oder getestet? Die 3G Regel gilt aktuell in einigen Teilen der Euroherz Region. Unter anderem in Restaurants oder beim Friseur braucht ihr in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth und in der Stadt Hof einen Nachweis. Weil die Inzidenzen im Landkreis Tirschenreuth seit drei Tagen in Folge unter dem kritischen Wert von 35 sind, entfällt die 3G Regel hier ab Sonntag. Auch die Stadt Hof ist auf einem guten Weg dahin. Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz bereits seit zwei Tagen in Folge unter 35. Der Landkreis Wunsiedel meldet heute einen Wert von 51,4. Die 3G Regel bleibt hier also auch in den nächsten Tagen weiter bestehen. Wer sich am Wochenende spontan gegen das Corona Virus impfen lassen möchte, hat dazu unter anderem in Selb die Gelegenheit.

Sonderimpftermine:

Samstag, 4. September von 13 – 17 Uhr bei der Selber Tafel, Längenauer Straße 71a

Sonntag, 5. September von 14 – 17 Uhr am Weißenstädter See

Achtung: