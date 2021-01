Corona Update: Hier gilt der Bewegungsradius

Die Stadt Hof hat den Inzidenzwert von 200 überschritten. Ab sofort ist deshalb die Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 km eingeschränkt. Der Radius gilt ab Stadtgrenze. Die Inzidenz des Landkreises Hof liegt noch knapp unter 200. Das Gesundheitsamt meldet für das Hofer Land insgesamt 40 neue Corona-Fälle. Eine weitere Person ist mit dem Virus gestorben: ein 74-jähriger Mann aus dem Landkreis.

Die neuesten Zahlen aus dem Landkreis Wunsiedel zeigen, dass der Inzidenzwert mit 331 deutlich über der 200er Grenze liegt. Auch hier tritt der Bewegungsradius in Kraft. Im Vogtlandkreis liegt die 7-Tages Inzidenz bei 291, im Landkreis Tirschenreuth bei 229 – die Bewegungsbeschränkung gilt somit auch hier. Der Saale Orla Kreis meldet einen Inzidenzwert von 414. Da der Bewegungsradius in Thüringen nur eine Empfehlung ist, ist noch nicht sicher, ob die Einschränkung hier in Kraft tritt.