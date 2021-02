Corona Update: Grundschulen und Kitas in Sachsen sollen ab Montag wieder öffnen

Auch heute liegt die Euroherz Region weiterhin an der Spitze der bundesweiten Inzidenzwerte. Auf Platz 1 immer noch der Landkreis Tirschenreuth mit einem Inzidenzwert von 392. Dahinter die Stadt Hof und der Landkreis Wunsiedel – jeweils mit einer Inzident von 283. Im Landkreis Hof ist die 7-Tage Inzidenz leicht auf 260 gesunken. Im Hofer Land werden zwei Neuinfektionen gemeldet – ein Mann ist mit dem Virus verstorben. Der Landkreis Wunsiedel meldet 19 Neuinfektionen und sieben Todesfälle. Drei davon sind bereits in der zweiten Januarhälfte verstorben, aber erst heute dem Gesundheitsamt gemeldet worden. Im Saale Orla Kreis und im Vogtlandkreis ist die 7-Tage Inzidenz relativ stabil geblieben. Ab Montag sollen Grundschulen und Kitas in Sachsen voraussichtlich wieder öffnen. Sachsen tritt damit als erstes Bundesland diese Entscheidung. Eine Schulpräsenzpflicht soll es aber nicht geben.