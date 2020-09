Corona-Update: Grundschule und Kita in Röslau betroffen

An den Grundschulen im Landkreis Wunsiedel gilt diese Woche auch Maskenpflicht im Unterricht. Mit den Grundschulen in Selb, Wunsiedel und Marktredwitz waren bereits drei Schulen von Corona-Fällen betroffen. Nun gibt es auch einen an der Grundschule in Röslau, ebenso in einer Kita dort. Die Kontaktpersonen sind auch dort bereits in Quarantäne, sind teilweise schon getestet.

Die Maskenpflicht im Grundschul-Unterricht läuft morgen dennoch zunächst aus. Sollten die Infektionszahlen über den Grenzwert steigen oder einige weitere Fälle an Grundschulen dazukommen, kann sie wieder in Kraft treten. Im Unterricht an den weiterführenden Schulen bleibt sie bestehen.

Insgesamt meldet der Landkreis Wunsiedel heute 6 Neuinfektionen, das Hofer Land zwei, im Vogtland ist die Zahl der Infizierten leicht zurückgegangen.