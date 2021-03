Corona Update: Grenzkontrollen bis 17. März verlängert

Im Hofer Land startet heute eine groß angelegte Corona-Testoffensive. Neben der zentralen Teststation an der Hofer Freiheitshalle, gibt es nun in allen 27 Städten und Gemeinden des Landkreises die Möglichkeit einen Schnelltest zu machen. Gleichzeitig verlängert der Bund die Kontrollen an der Grenze zu Tschechien nochmal um zwei Wochen.

Die Zahlen in der Region sind einfach immer noch zu hoch: 48 positiv auf das Virus getestete Personen meldet das Hofer Land. Todesfälle sind heute glücklicherweise nicht dabei.

Die 7-Tages-Inzidenz steigt sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Hof – die Stadt Hof belegt aktuell den zweiten Platz im deutschlandweiten Ranking – davor kommt der Landkreis Wunsiedel – wo der Inzidenzwert ebenfalls noch einmal gestiegen ist. Im Vogtlandkreis, im Landkreis Tirschenreuth und im Saale-Orla-Kreis ist er dagegen gesunken.