Corona Update: Generelle Besuchsverbot in Kliniken der Region

Im Hofer Land kommen heute 49 Neuinfektionen dazu. Unterdessen geben die Kliniken Hochfranken bekannt, dass ab dem 23.November – also kommenden Montag – ein generelles Besuchsverbot gilt. Ausnahmen seien aber in Einzelfällen in Absprache mit dem behandelnden Arzt möglich. Sterbende können jederzeit begleitet werden. Ebenso kann eine Begleitperson bei einer Geburt dabei sein, sofern die Schutzvorkehrungen eingehalten werden. Der Landkreis Wunsiedel meldet unterdessen 22 Neue Fälle. Ab Sonntag können auch am Klinikum Fichtelgebirge Besuche mehr stattfinden. Ausnahmen sind aber auch hier möglich. Im Moment sind im Seniorenpark Siebenstern aktuell insgesamt 61 Personen Corona-positiv getestet. Der Landkreis Tirschenreuth weist 16 neue Fälle auf, der Vogtlandkreis 59.