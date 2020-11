Corona-Update: Ganz Hochfranken dunkelrot

Fast überall in Bayern ist die Corona-Landkarte mittlerweile dunkelrot. Auch Hochfranken hat mittlerweile diese Grenze gerissen. Dem Wunsiedler Landrat Peter Berek bereitet das Sorgen:

Er hofft aber auch, dass der Lockdown light in den kommenden Tagen Wirkung zeigt.

In Tirschenreuth steht unterdessen eine Etage eines Flüchtlingsheims unter Quarantäne. Gleichzeitig weist das Landratsamt darauf hin, dass die Wertstoffsammelstelle in Steinmühle weiterhin für die Sperrmüllanlieferung geöffnet ist, nachdem es in den vergangenen Tagen mehrere Nachfragen gegeben hat. Der Kindergarten Zwergenland in Tanna im Saale-Orla-Kreis musste dagegen weitere Kinder und Mitarbeiter in Quarantäne schicken. Nachdem bereits zwei Gruppen nach einem positiven Corona-Test bei einer Erzieherin seit Donnerstag zuhause sind, hat es jetzt ein weiteres positives Testergebnis bei einer Mitarbeiterin gegeben.