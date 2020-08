Corona-Update: Fußballmannschaft in Quarantäne

Der Sommerurlaub im Ausland ist für viele wieder ein Stückchen mehr Normalität. Dadurch sind aber auch die Corona-Zahlen wieder gestiegen, weil sich manche im Urlaub mit dem Virus angesteckt haben. Auch in der Region. Nach Hof sind zuletzt zwei Menschen aus dem Balkan zurückgekehrt, die jetzt positiv getestet sind. Damit steigt die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Hofer Land auf insgesamt acht.

Außerdem sind momentan 15 Spieler der SG Enchenreuth/Presseck in Quarantäne. Bei einem Spieler, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, war ein Corona-Test positiv. Wie die zuständigen Landratsämter in Hof und Kulmbach auf Nachfrage mitteilen, sind die bisherigen Testergebnisse in der Mannschaft negativ, eines steht aber noch aus.