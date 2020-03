Corona-Update: Fünf weitere Tote – Beatmungsgeräte fürs Fichtelgebirge

Die Kurzarbeit in der Region ist in den vergangenen Wochen in die Höhe geschnellt. Die Corona-Krise trifft auch die Wirtschaft hart. Das bleibt wohl auch noch eine Weile so, denn noch ist ein Abflachen der Kurve bei den Neuinfektionen nicht erkennbar. Der Schwerpunkt liegt weiter im Landkreis Tirschenreuth mit jetzt 504 bestätigten Fällen. Vier weitere Menschen sind am Coronavirus gestorben. Das Landratsamt ruft jetzt dazu auf, sich selbst einen Mund- und Nasen-Schutz zu nähen. Der Landkreis Wunsiedel meldet 221 Fälle. Eine 66 Jahre alte Frau mit Vorerkrankungen ist gestorben. Das Klinikum Fichtelgebirge hat acht neue Beatmungsgeräte über das Nothilfe-Paket des Bundes bekommen. Im Hofer Land sind momentan 198 Fälle bestätigt. Darunter sind auch 18 Bewohner aus dem Seniorenwohnpark in Bad Steben. Die Einrichtung hat Nachschub an Material bekommen. Morgen nimmt in der August-Hoch-Berufsschule in Münchberg eine Hausärztliche Corona-Infekt-Praxis ihren Betrieb auf. Dorthin können die Hausärzte Corona-Patienten schicken. Im Vogtland gibt es jetzt 111 bestätigte Corona-Fälle und im Saale-Orla-Kreis 33.