Corona-Update: Freitesten lieber mit Antigen-Schnelltest

Für Ungeimpfte ist es aktuell schwer, noch irgendwo rein zu kommen. In den meisten Branchen gilt aktuell die 2G oder 2G+-Regel. Vor den morgigen Bund- und Länderberatungen ist sogar eine 2G-Pflicht im Handel ins Gespräch gekommen. Viele überlegen sich da vielleicht doch, ob sie sich impfen lassen sollten. Egal, ob Booster oder Erstimpfung, in der Freiheitshalle Hof habt ihr noch bis 20 Uhr die Möglichkeit. Bis kurz nach 16 Uhr war die Hälfte der 1.200 Impfdosen aufgebraucht.

In Schleiz im Saale-Orla-Kreis gibt es am kommenden Wochenende hingegen zum ersten Mal eine Sonderimpfaktion. Von 12 bis 18 Uhr können sich Interessierte am Samstag ohne Termin im Logistikzentrum der Mediengruppe Thüringen in der Industriestraße impfen lassen. Der Saale-Orla-Kreis weist außerdem darauf hin, dass sich Menschen lieber mit einem Antigen-Schnelltest aus der Quarantäne freitesten sollten. Bei den PCR-Tests fehle es momentan an Laborkapazitäten und Personal.