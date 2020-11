Fitnessstudios in Bayern dürfen stark eingeschränkt wieder aufmachen – das hat der bayerische Verwaltungsgerichtshof heute entschieden. Unterdessen steigen die Corona Zahlen in der Region aber weiter an: Das Hofer Land meldet fast 60 neue Infektionen – darunter kommt auch eine weitere Infektion am Johann-Christian-Reinhart Gymnasium dazu. Der Landkreis Wunsiedel meldet zehn neue Infektionen, der Landkreis Tirschenreuth 16. Im Vogtlandkreis kommen heute 45 Neuinfektionen dazu.