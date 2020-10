Corona Update: Fast 70 Kinder im Hofer Land in Quarantäne

Auch die Zahl der Neuinfektionen im Vogtlandkreis steigt weiter an. Mittlerweile sind 250 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert liegt hier aktuell über 50. Deshalb tritt ab morgen eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Bei privaten Feierlichkeiten sind nur noch 10 Personen erlaubt. Für öffentliche Veranstaltungen liegt die Begrenzung bei 100 Personen. In den Schulen gilt jetzt die Maskenpflicht im gesamten Bereich, außer während des Unterrichts. Auch an öffentlichen Räumen, wo viele Personen aufeinandertreffen gilt die Maskenpflicht. Dazu zählen zum Beispiel Haltestellen und Märkte. Restaurants und Kneipen müssen schon 22 Uhr schließen.

Auch im Hofer Land ändert sich einiges: Die Corona-Ampel für die Stadt ist bereits auf gelb gesprungen – der verkaufsoffene Filmtage-Sonntag übermorgen fällt deshalb aus. Wer ins Theater Hof möchte, muss jetzt auch während der Vorstellung Maske tragen. In Hof ist außerdem in der Kindestagesstätte St. Marien ein Corona-Fall bekannt geworden. 68 Kinder und zwei Erzieher sind deshalb in Quarantäne und wurden getestet. Im Landkreis Wunsiedel kommen sieben neue Fälle hinzu, ebenso im Saale Orla Kreis. Das Michaelishaus in Schleiz ist unterdessen coronafrei. Der Landkreis Tirschenreuth meldet sechs neue Fälle.