Corona-Update: Fall an Marktredwitzer Grundschule

Keine Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Stadt und Landkreis Hof – soweit die guten Nachrichten. Im Landkreis Wunsiedel sind dagegen nun weitere Schüler und Lehrer in Quarantäne. An der Marktredwitzer Grundschule ist ein Schüler positiv getestet worden. Es ist bereits der dritte Fall an einer Grundschule im Landkreis, zuvor hatte es positive Tests in Wunsiedel und Selb gegeben. Alle Kontaktpersonen sind ermittelt und werden ebenfalls getestet. Neben dem Grundschüler gibt es außerdem zwei weitere neue Fälle. Damit steht der Landkreis Wunsiedel aktuell bei 32.