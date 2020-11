Center for Disease Control

Wie geht es für Bund und Länder im Corona-Teil-Lockdown weiter? Darüber beraten aktuell Kanzlerin Merkel und die Länderchefs. Unterdessen kommen im Hofer Land über 30 neue Corona-Fälle hinzu – darunter auch ein Fall in einem Seniorenheim. In den Kindergärten in Issigau und Töpen wurde zudem je ein Erzieher positiv getestet.

Der Landkreis Wunsiedel meldet unterdessen drei neue Fälle, der Landkreis Tirschenreuth meldet über das Wochenende 32 Neuinfektionen, der Vogtlandkreis 87.