Corona-Update: Fälle an Einrichtungen im Hofer Land

Schon am Montag hatten die Gesundheitsämter in der Region viele Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, zudem 7 Todesopfer an einem Tag. Heute sind erneut sechs Erkrankte gestorben.

Über zwei Todesopfer im Vogtland ist nichts Näheres bekannt,alle anderen waren zwischen 64 und 98 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen. Zwei davon meldet der Landkreis Tirschenreuth, jeweils einen Todesfall gibt es in den Landkreisen Hof und Wunsiedel. Bei den Neuinfektionen ist der Vogtlandkreis erneut dreistellig: 102 Personen sind gestern positiv getestet worden. Die Stadt Hof hat derweil den Inzidenzwert von 300 überschritten. Dort und im Landkreis Hof hat es außerdem Corona-Fälle an vier Bildungseinrichtungen und zwei Seniorenheimen gegeben. Nähere Informationen gibt es unten. Im Landkreis Wunsiedel befinden sich nach einem Fall an der Realschule Wunsiedel die Schüler und Lehrer einer zehnten Klasse in Quarantäne. Insgesamt kommt die Euroherz-Region auf insgesamt 223 Neuinfektionen an gestrigen Tag.

Pressemitteilung des Landkreises Hof:



„Im Montessori Kinderhaus der Lebenshilfe Hof wurde ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Zu den engen Kontaktpersonen zählen 17 Kinder und fünf Mitarbeiter.

An der Realschule in Helmbrechts wurde das Virus bei einem Schüler der 10. Klassen festgestellt. Zu den engen Kontaktpersonen zählen 28 Schüler und ein Mitarbeiter.

Ebenfalls ein Schüler der 10. Klassen wurde am Gymnasium in Münchberg positiv auf das Virus getestet. Der Schüler hatte in der Einrichtung einen Mitarbeiter als enge Kontaktperson.

An der Grundschule Krötenbruck wurden heute zwei weitere Fälle von zwei Schülern bekannt, die im Rahmen der Ausbruchstestung abgestrichen wurden. Mittlerweile sind 20 Fälle an der Schule bekannt geworden, darunter 16 Schüler und 4 Mitarbeiter. Es befinden sich 137 Schüler aus 6 Klassen sowie 22 Mitarbeiter in Quarantäne. Die Schule hatte bereits letzte Woche aufgrund des hohen Infektionsgeschehens die Schließung bekannt gegeben.

In zwei Altenheimen im Hofer Land wurde jeweils ein Fall bekannt. Im Haus am Klosterhof wurde ein weiterer Bewohner positiv getestet. Er hatte keine weiteren, engen Kontaktpersonen in der Einrichtung. In einer Pflegeinrichtung im Landkreis wurde ebenso ein Bewohner positiv getestet. 46 Bewohner der Wohngruppe werden getestet.

Alle Kontaktpersonen der genannten Einrichtungen müssen sich einer Quarantäne unterziehen und werden getestet.“