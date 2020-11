Corona-Update: Euroherz-Region im Teil-Lockdown

Seit heute ist auch die Euroherz-Region im Teil-Lockdown. An Tag 1 sind die Corona-Zahlen erneut gestiegen, weitere Schließungen von Kindergartengruppen oder Schulklassen hat es aber nicht gegeben, allerdings sind in Bayern diese Woche Herbstferien.

Die Betriebe haben jetzt wieder mehr Fragen. Aus diesem Grund bieten Stadt und Landkreis Hof am Donnerstag eine Online-Konferenz für die regionalen Betriebe an. Das Museum Bayerisches Vogtland in Hof geht jetzt ins Netz. In Plauen gehen Behördengänge nur noch mit Voranmeldung, die Vogtlandbibliothek bleibt allerdings weiter geöffnet. Und der Saale-Orla-Kreis hat sein Bürgertelefon wieder aktiviert.

Interessierte, die an der Konferenz teilnehmen möchten, müssen sich unter Nennung ihres Unternehmens bis Mittwoch, den 4.11.2020, um 16:00 Uhr per Mail an landkreisentwicklung@landkreis-hof.de anmelden.

Erreichbar ist die Bürgerhotline von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr unter 03663 / 488-888. Schriftliche Anfragen können zudem per E-Mail an buergerhotline@lrasok.thueringen.de gestellt werden.