Corona-Update: Etwas weniger Neuinfektionen als gestern

Von wirklicher Entspannung kann nicht die Rede sein, denn Corona ist nachwievor da und täglich infizieren sich weitere Menschen mit dem Virus. Im Vergleich zu gestern ist die Zahl an Neuinfektionen in der Region aber zumindest wieder rückläufig. 160 Neuinfektionen an einem Tag waren es gestern, heute sind es 93.

Der Landkreis Wunsiedel meldet 12, Stadt und Landkreis Hof 6 neue Fälle – wobei dort auch 12 Personen aus der Quarantäne in den Alltag zurückkehren konnten. Der Vogtlandkreis meldet auch heute über 50 Neuansteckungen – 56 sind es genau. Im Landkreis Tirschenreuth sind es 19 – eine Person ist ins Krankenhaus gekommen.