Corona Update: Erneut viele Fälle in regionalen Einrichtungen

Die erste Nacht mit Ausgangssperren in der Region ist zuende gegangen. Sie gelten in Stadt und Landkreis Hof und im Landkreis Wunsiedel zwischen 21 und 5 Uhr, weil dort die 7-Tage-Inzidenz ja über 200 liegt. In der Stadt Hof ist bald sogar der doppelte Wert erreicht. Der Landkreis Tirschenreuth liegt mit einer Inzidenz von etwa 124 noch einiges unter diesem Schwellenwert. Nach 17 gemeldeten Neuinfektionen gestern hat sich daran auch erstmal nichts geändert. Dafür hat es 3 weitere Todesfälle im Landkreis Tirschenreuth gegeben.

Im Landkreis Wunsiedel sind nach 24 neuen Fällen auch wieder einige Schulklassen betroffen. Welche, das könnt ihr auf euroherz.de nachlesen. In Stadt und Landkreis Hof kommen 35 Neuinfektionen und leider auch zwei Todesfälle dazu. Im Vogtland ist die Zahl der Neuinfektionen gestern gerade so nicht dreistellig. Das Landratsamt in Plauen hat am Nachmittag aber einen Zusatz zur Allgemeinverfügung veröffentlicht. Demnach herrscht im ganzen Vogtland nun ein generelles Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Welche Einrichtungen in der Region betroffen sind, findet ihr hier: