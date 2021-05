Corona-Update: Entspannung, aber kaum Lockerungen am Feiertag

Den Feiertag würden viele von uns am liebsten mit den Freunden feiern. Aber auch in diesem Jahr müssen wir wieder Verzicht üben. Und das obwohl die Inzidenzen in der Region sinken. So liegt der Landkreis Wunsiedel weiterhin weit unter der Grenze von 100, nämlich bei 56. Das meldet das RKI heute. Hier können heute auch Biergärten wieder öffnen und sich maximal 5 Personen aus 2 Haushalten treffen. Vollständig geimpfte und Genesene zählen hierbei nicht mit.

Auch der Landkreis Hof liegt mit einem Wert von 84 weiterhin unter 100. Da die Inzidenz aber 5 Tage stabil unter der Grenze liegen muss, gelten hier noch keine Lockerungen. Darauf weist das Landratsamt auf seiner Internetseite hin. Die Stadt Hof meldet einen Wert von 141, der Vogtlandkreis liegt bei 110 und der Saale-Orla-Kreis 186. Den niedrigsten Wert kann der Landkreis Tirschenreuth mit 43 verzeichnen.