Corona Update: Endlich Besserung im Hofer Land!

Nachdem das Wochenende im Zeichen der Trauer um die Corona-Opfer stand, gehen wir mit guten Nachrichten für die Region in die neue Woche: Hof ist nicht mehr trauriger Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland. Bereits am Wochenende hat sich diese Entwicklung abgezeichnet. Heute liegt der Wert in der Stadt Hof bei rund 314, im Landkreis bei 308. Allerdings sind hier am Wochenende auch wieder zwei ältere Menschen mit dem Virus gestorben.

Falls ihr euch in dieser Woche an einer der Teststellen auf Corona testen lassen wollt, gibts ein paar Änderungen bei den Öffnungszeiten, da sich die Betreiber teilweise geändert haben, außerdem bieten noch weitere Apotheken mehr Testungen an. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier. Der Landkreis Wunsiedel steht bei gut 124.

Den bayernweit besten Wert kann der Landkreis Tirschenreuth mit einer Inzidenz von 68 vorweisen – hier gibts mittlerweile auch Lockerungen und Wechselunterricht an Schulen. Der Saale-Orla-Kreis steht in der Region am schlechtesten da und bundesweit auf Platz 3, mit einer Inzidenz von rund 392, das Vogtland liegt bei etwa 298.