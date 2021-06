Corona Update: Einstellige Inzidenzwerte in der Region

Die Zahl der gegen das Corona-Virus geimpften steigt – die Inzidenzen sinken. So liegt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz erstmals seit September wieder unter einem Wert von 10. Auch in der Euroherz Region zeichnet sich dieser Trend ab. Den höchsten Inzidenzwert meldet der Landkreis Hof mit 6,3. Die Stadt Hof ist heute auf einen Wert von 2,2 gesunken – hier ist zuletzt eine Person positiv auf das Virus getestet worden. Eine Neuinfektion verzeichnet auch der Saale Orla Kreis. Deshalb steigt die Inzidenz hier leicht auf 5,0 an. Die Zahlen im Landkreis Tirschenreuth, im Vogtlandkreis und im Landkreis Wunsiedel sind im Vergleich zu gestern unverändert niedrig geblieben.