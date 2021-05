Corona-Update: Einkaufen mit Termin im Landkreis Hof

Die Inzidenzwerte in der Region sinken, damit können die Corona-Maßnahmen stellenweise gelockert werden. Im Landkreis Hof ist ab morgen (12.5.) das Einkaufen mit Termin, also das sogenannte Click&Meet, möglich. Die Kunden müssen im Geschäft einen negativen Corona-Test vorweisen; ausgenommen sind vollständig Geimpfte. Im Vogtlandkreis dürfen die Kinder ab morgen (12.5.) wieder zurück in die Schule oder die KiTa. Am Freitag könnte es außerdem zu Lockerungen im Einzelhandel kommen, sollte die 7-Tage-Inzidenz im Vogtland fünf Tage in Folge unter dem Wert von 150 liegen.

Hier noch die heutigen (11.05.) Inzidenzwerte laut RKI für die Euroherz-Region:

Stadt Hof: 148,4

Landkreis Hof: 104,4

Landkreis Wunsiedel: 52,3

Landkreis Tirschenreuth: 43,0

Vogtlandkreis: 129,6

Saale-Orla-Kreis: 227,9