Corona-Update: Ein weiterer Todesfall im Landkreis Hof

Während die einen darüber diskutieren, die Corona-Schutzmaßnahmen komplett aufzuheben, lockern die anderen schrittweise weiter. Die Infektionszahlen lassen das zu. Auch in der Region sind sie über das Wochenende nur moderat angestiegen. Im Landkreis Wunsiedel sind jetzt insgesamt 651 Menschen positiv getestet, im Vogtland sind es 452 und im Landkreis Hof 564. Hier ist ein 69 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Das Gesundheitsamt will am Nachmittag über die neuen Entwicklungen informieren, unter anderem auch über die Corona-Fälle, die in den vergangenen Tagen in Schulen aufgetreten sind.

Der Rest der Region gibt die neuen Zahlen erst im Laufe des Tages bekannt. Am Freitag gab es im Landkreis Tirschenreuth insgesamt 1137 Corona-Fälle und im Saale-Orla-Kreis 146.