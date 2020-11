Corona-Update: Dunkler Tag im Vogtlandkreis

Ein Tag – zwei Facetten in der Corona-Krise. Während der Landkreis Wunsiedel mit 5 gemeldeten Neuinfektionen einen relativ ruhigen Tag erlebt hat, sieht es im Vogtlandkreis genau umgekehrt aus. 48 neue Fälle und drei Tote heißt es heute.

Im Hofer Land sind 20 Neuinfektionen dazugekommen – zwei davon an einer Pflegeeinrichtung im Landkreis, wo zuvor schon vier Fälle bekannt geworden waren. Außerdem hat sich ein Schüler des Reinhart-Gymnasiums in Hof infiziert. Er geht dort in die elfte Klasse. 55 Mitschüler und fünf Lehrer müssen deshalb nun in Quarantäne – für 14 Tage.

Der Landkreis Tirschenreuth meldet 10 neue Fälle, eine betroffene Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.