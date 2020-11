Corona-Update: Drei weitere Tote im Hofer Land

Wie immer sind die Corona-Zahlen für die Euroherz-Region am Morgen nach dem Wochenende nicht vollständig, denn manche Gesundheitsämter liefern sie über die freien Tage nicht – so klingt der Wert von insgesamt 40 Neuinfektionen gestern zunächst besser als er es wohl in Wirklichkeit ist. 26 neue Fälle davon melden Stadt und Landkreis Hof. Damit hat es jetzt im Hofer Land offiziell 2000 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt fällt gleichzeitig wieder unter 300. Allerdings sind unter den Neuinfektion auch wieder Fälle an Bildungsreinrichtungen dabei. An welchen es einen Corona-Fall gegeben hat, lest ihr auf euroherz.de. Außerdem sind im Hofer Land drei weitere Menschen verstorben – sie waren zwischen 77 und 94 Jahre alt. Der Landkreis Wunsiedel meldet die übrigen 14 Neuinfektionen. Die anderen Teile der Euroherz-Region melden heute erst wieder aktuelle Zahlen.