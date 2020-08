Das Virus ist eine demokratische Zumutung. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei ihrer Sommerpressekonferenz gesagt. Gleichzeitig hat sie auf kommende schwierige Zeiten eingestimmt. Der Winter werde schwieriger als der Sommer. Nach den Freiheiten des „Lebens draußen“, komme es jetzt darauf an, die Infektionszahlen beim Aufenthalt drinnen niedrig zu halten. Unterdessen steigen auch die Zahlen im Hofer Land weiter an: In Stadt und Landkreis Hof sind heute drei neue Fälle dazugekommen.