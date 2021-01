Corona Update: Diskussion um FFP2-Masken und aktuelle Zahlen

Woher bekomme ich jetzt noch eine FFP2 Maske und wer soll diese Einwegmasken überhaupt bezahlen? Die Menschen in der Euroherz-Region diskutieren gerade über die neueste Corona-Maßnahme von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Kommenden Montag dürfen wir nur noch mit FFP2-Maske in Bus und Bahn steigen oder einkaufen gehen. Eine Antwort darauf bleibt der Freistaat bisher schuldig. In den Drogerien sollen die Masken bereits gestern Abend vergriffen gewesen sein und die Nachfrage ist sprungartig gestiegen.

Unterdessen meldet das Landratsamt Hof 46 Neuinfektionen. Das sind wieder deutlich mehr als gestern. Außerdem sind drei Menschen gestorben: zwei ältere Frauen und ein 66-Jähriger aus Hof. Die 7-Tages-Inzidenz in der Stadt ist damit leicht gestiegen, auf rund 220. Die im Landkreis ist dagegen leicht gesunken und liegt damit weiterhin unter 200.