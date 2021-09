Corona Update: Die Zahlen vom 08. September 2021

Wir blicken auf die aktuellen Corona-Zahlen: Da zeigt sich derzeit nach wie vor eine eher steigende Tendenz in der Region. In der Stadt Hof ist die 7-Tage-Inzidenz auf 50,9 angestiegen – also deutlich über dem Schwellenwert von 35, bei dem die 3G-Regel nach drei Tagen greift und ihr bei zahlreichen Freizeitaktivitäten wieder geimpft, genesen oder getestet sein müsst um diese wahrzunehmen. Bleibt es auch morgen dabei, tritt diese wieder in Kraft.

Im Landkreis liegt die Inzidenz bei 44,4. Im Landkreis Wunsiedel stabil bei 37,5. Im Vogtland ist die Inzidenz auf 32,6 gestiegen, im Saale-Orla-Kreis ganz leicht auf 16,3 gesunken und im Landkreis Tirschenreuth liegt sie bei 8,4.