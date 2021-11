Corona Update: Die Zahlen der Region von heute

Auch heute haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern weiter über die anhaltende Corona-Pandemie beraten. Grund sind die stark steigenden Inzidenzwerte. Auch hier in der Euroherz Region schießen die Zahlen weiter in die Höhe. So hat der Saale-Orla-Kreis kurz vor dem Wochenende die 300er Inzidenzmarke wieder durchbrochen. Das RKI meldet einen genauen Wert von 316,8. Auch in allen anderen Teilen der Euroherz Region sind die Zahlen zum Freitag gestiegen. Im Vogtlandkreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 261,3, im Landkreis Hof bei 248,6 und im Landkreis Wunsiedel bei 215,4. Der Landkreis Tirschenreuth ist mit 185,5 noch unter der 200er Marke. Die Stadt Hof hat zuletzt noch im zweistelligen Bereich gelegen – heute meldet das RKI hier aber auch einen dreistelligen Inzidenzwert von 135,0.