Corona Update: Die Zahlen der Region

Lange Zeit hat der Landkreis Tirschenreuth bayernweit das Schlusslicht gebildet, was die Anzahl der Corona-Neuinfektionen betrifft. Weil die Inzidenzen aber bereits seit mehr als drei Tagen in Folge über dem Schwellenwert von 35 liegen, tritt ab Dienstag nun auch hier die 3G-Regel in Kraft. Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis aktuell einen Wert von 61,4. In allen anderen Teilen der Euroherz-Region gilt die 3G-Regel bereits. Der Landkreis Wunsiedel meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 66,7 – der Vogtlandkreis und die Stadt Hof liegen bei rund 79. Dreistellige Inzidenzwerte melden der Landkreis Hof mit 117,4, sowie der Saale-Orla-Kreis mit 242,4.