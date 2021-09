Corona Update: Die Zahlen der Region im Überblick

Im Landkreis Wunsiedel müsst ihr ab heute in öffentlichen Innenräumen nachweisen, ob ihr genesen, geimpft oder negativ getestet seid. Grund dafür ist, dass der Landkreis den Inzidenz-Schwellenwert von 35 mehr als drei Tage in Folge überschritten hat. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz hier bei 37,5. Auch in der Stadt Hof gilt die sogenannte 3G-Regel. Die Inzidenzwerte sind hier indessen wieder ein wenig zurückgegangen und haben die 100er Marke mit einem Wert von 90,8 erstmals seit Tagen wieder unterschritten. Im Vogtlandkreis besteht ebenfalls die 3G-Regelung. Der Wert heute: 35,7. Im Landkreis Tirschenreuth bleibt die Inzidenz unverändert bei 19,5. Der Saale-Orla-Kreis meldet einen leichten Anstieg auf 23,9. Den geringsten Inzidenzwert verzeichnet heute der Landkreis Hof mit 12,7.

Die Inzidenzwerte im Überblick: