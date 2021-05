Corona Update: Die Zahlen der Region

Ob im Biergarten oder im Fitnessstudio – im Landkreis Wunsiedel braucht ihr hier ab heute dafür keinen negativen Coronatest mehr vorlegen. Das ist möglich, weil die Inzidenz im Landkreis seit mehr als fünf Tagen unter einer 7 Tage Inzidenz von 50 liegt. Für heute meldet das RKI hier einen Inzidenzwert von 20. In Stadt und Landkreis Hof sinken die Zahlen weiter. Die Stadt Hof meldet eine Inzidenz von 76 – der Landkreis 66. Auch im Vogtlandkreis sind weitere Lockerungen in Sicht. Die Inzidenz liegt bereits zwei Tage in Folge unter 50. Der Landkreis Tirschenreuth meldet eine 7 Tage Inzidenz von 27. Weiter Spitzenreiter der Euroherz Region ist der Saale Orla Kreis. Auch hier könnten aber schon bald weitere Lockerungen eintreten – seit zwei Tagen konnte der Landkreis die Inzidenzmarke von 150 unterschreiten. Auch über Pfingsten könnt ihr euch in der Euroherz Region testen lassen.