Die Stadt Hof liegt heute bei einem Inzidenzwert von 10,9. In den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth sind keine neuen Coronafälle hinzugekommen. Der Vogtlandkreis hat den niedrigsten Inzidenzwert im ganzen Freistaat Sachsen. Hier liegt der Inzidenzwert bei 8. Der Saale Orla Kreis liegt bereits den zweiten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 50. Damit könnten in der nächsten Woche weitere Lockerungen in Kraft treten.