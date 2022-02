Corona-Update: Die Zahlen aus der Region

Wer einen PCR-Test machen möchte, der bekommt den nicht mehr einfach so an der Teststation. Ab sofort müsst ihr erst ein positives Schnelltest-Ergebnis vorlegen. Dadurch will die Bundesregierung die Testkapazitäten, bei den immer noch steigenden Infektionszahlen, gezielter einsetzen.

Auch in der Euroherz-Region klettern die Inzidenzwerte immer weiter in die Höhe. Spitzenreiter ist der Landkreis Tirschenreuth mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von rund 2049. Auch der Landkreis Wunsiedel kratzt an der 2000er-Marke. Stadt und Landkreis Hof liegen noch unter 1.500. Der Vogtlandkreis hat eine Inzidenz von knapp über 1.000, genauso wie der Saale-Orla-Kreis.