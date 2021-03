Corona Update: Die wichtigsten Zahlen für Hof & Wunsiedel

32 neue Corona-Fälle sind im Hofer Land am Sonntag (14.03.) dazugekommen. Die Inzidenz lag demnach bei 122 im Landkreis und rund 321 in der Stadt Hof. In den kommenden Tagen will die Stadt Hof weitere Teststellen anbieten – neben der zentralen Teststation an der Freiheitshalle soll es in den Stadtteilen noch weitere Möglichkeiten geben, sich auf das Virus testen zu lassen. Außerdem sind hier mittlerweile fast 21.000 Impfdosen verimpft worden, heißt es vom Hofer Landratsamt – auch am Sonntag hat das Impfzentrum unter Vollauslastung gearbeitet.

Im Landkreis Wunsiedel kamen gestern 13 neue Corona-Fälle hinzu. Hier lag die Inzidenz bei rund 215. Außerdem sind mittlerweile rund 10.300 Impfungen durch.