Corona Update: Die regionalen Zahlen

Wer auf die Karte des Robert-Koch-Instituts schaut, der sieht, dass die Euroherz-Region noch gelb heraussticht – außer die Stadt Hof, die bereits rot gekennzeichnet ist. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 59,8. Ab kommenden Montag gilt hier die 3G-Regel, da die Inzidenz 3 Tage in Folge über 35 liegt. Die Inzidenz des Landkreises Hof sieht da schon besser aus – sie liegt bei 18. Der Landkreis Wunsiedel liegt bei einer Inzidenz von 37,5, also auch über 35, jedoch noch nicht drei Tage in Folge. Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Tirschenreuth liegt heute laut RKI bei 43,2 – hier greift ab morgen die 3G-Regel. Die Inzidenz des Vogtlandkreises liegt bei 16,1 der Saale-Orla Kreis bei 22,6.