Corona Update: Die aktuellen Zahlen aus Hochfranken

Einkaufen, mit Bus und Bahn fahren oder beim Arzt: Ab morgen (MO) reichen einfache Stoffmasken nicht mehr aus; ohne FFP2-Maske kommen wir im bayerischen Teil der Euroherz-Region nicht weit. Im Gegensatz zu den Alltagsmasken und korrekt getragen, schützt sie nicht nur unser Gegenüber, sondern auch den Träger vor Viren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die umstrittene Regelung vergangene Woche angekündigt. Aus Sorge vor hoch ansteckenden Corona-Mutationen.

Die aktuellen Zahlen machen zumindest etwas Hoffnung auf Besserung: Die 7-Tages-Inzidentwerte in Stadt und Landkreis Hof sind – Stand Sonntag – wieder unter 200 gefallen. Allerdings müsste es – wie der Name schon sagt – sieben Tage so bleiben, damit der 15-Kilometer-Bewegungsradius hier wieder außer Kraft gesetzt wird. 13 Menschen haben sich im Hofer Land neu infiziert. Schwerpunkte bleiben Seniorenheime. Eine 91-Jährige aus dem Landkreis und ein 79-jähriger Mann aus der Stadt Hof sind an Corona gestorben. Der Landkreis Wunsiedel hat gestern 24 neue Fälle gemeldet und leider auch zwei Todesfälle: Eine 87-Jährige und ein 81-Jähriger, beide hatten Vorerkrankungen.