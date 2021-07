Corona Update: Delta-Variante jetzt auch im Hofer Land

Nach Wunsiedel ist jetzt auch im Hofer Land der erste Fall mit der Delta-Variante des Corona-Virus aufgetaucht. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Die genauen Umstände werden derzeit noch geklärt. Außerdem haben sich drei weitere Personen in der Stadt Hof mit Corona infiziert. Der Inzidenzwert in der Stadt steigt heute auf 13, 1 – im Landkreis Hof bleibt der Wert bei 3,2. Im Landkreis Wunsiedel bleibt der Inzidenzwert ebenfalls unverändert bei 4,1 – im Landkreis Tirschenreuth bei 2,8. Der Saale Orla Kreis meldet einen Rückgang der 7-Tage Inzidenz auf 2,5 – der Vogtlandkreis wiederum einen leichten Anstieg auf 2,2.