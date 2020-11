Corona Update: Das sind die Zahlen nach dem Wochenende

Corona hat kein Wochenende und so kommen auch über die vergangenen Tage wieder neue Fälle in der Euroherz-Region hinzu: Stadt und Landkreis Hof verzeichnen 53 neue Fälle. Außerdem kommen wieder einige Fälle in Schulen und Einrichtungen hinzu. Eine Übersicht findet ihr auf unserer Website. Der Landkreis Wunsiedel meldet sieben neue Fälle. Einer davon betrifft die FOSBOS in Marktredwitz. Eine Schülerin der 12. Klasse hat sich angesteckt.

Aus der Pressemitteilung des Landratsamtes Hof: