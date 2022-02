Corona-Update: Das sind die Beschlüsse von Bund und Ländern

Die Bund-Länder-Runde ist beendet. In Berlin hat unter anderem Kanzler Olaf Scholz die Ergebnisse vorgestellt. Ab dem 20. März soll nach dem Willen von Bund und Ländern ein Großteil der Corona-Beschränkungen entfallen.

Die Öffnungen sollen in drei Schritten vollzogen werden. Im ersten Schritt sollen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene gestrichen werden. Außerdem soll für den Handel kein 2G mehr gelten. In Bayern war das ja ohnehin schon nicht mehr so.

Im zweiten Schritt können die Länder ab 4. März wieder 3G für die Gastronomie einführen und Diskos und Clubs unter 2G-Plus öffnen.

Ab den 20. März sollen dann alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen wegfallen, wenn es die Situation in den Krankenhäusern zulässt.

Schutzmaßnahmen wie Maskentragen und Abstandhalten sollten aber erhalten bleiben.