Corona-Update: Corona Tests für Kinder zum Ferienende

Seit gestern gelten in Bayern wieder Lockerungen. Die Inzidenzen steigen derweil vielerorts an. Im Landkreis Wunsiedel liegt die 7-Tage Inzidenz laut Landratsamt bei 2.307. Gut drei Viertel im Landkreis sind doppelt geimpft, 57,5 Prozent haben ihre Boosterimpfung bekommen.

Für die Schüler geht am Montag der Unterricht wieder los. Das heißt auch: Testen.

Für morgen (Sonntag, 6.3.) gibt es an vielen Teststellen im Landkreis Wunsiedel Corona-Tests für Kinder, teils mit, teils ohne Anmeldung. Die Teststellen sind unter anderem in Arzberg, Marktleuthen, Marktredwitz, Selb, Weißenstadt und Wunsiedel.

