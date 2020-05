Corona Update: Corona Fall im Landratsamt des Vogtlandkreises

Im Hofer Land hat sich ein Teilnehmer einer Gemeinderatssitzung mit dem Corona-Virus angesteckt. Das ist der aktuell bekannt gewordene Fall, ansonsten ist die Corona-Lage in Stadt und Landkreis Hof relativ stabil. Das haben heute der Hofer Landrat Oliver Bär und die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla bekannt gegeben. Die Zahl der bisher festgestellten Coronafälle liegt aktuell bei 564 Personen. Viele davon sind bereits wieder genesen. Die Zahl der Infizierten, die im Landkreis Wunsiedel seit Beginn der Pandemie bekannt wurden, liegt bei 651. Im Landkreis Tirschenreuth sind es 1136, im Saale-Orla Kreis 146 und im Vogtlandkreis 453. Hier hat sich zuletzt ein Mitarbeiter des Landratsamtes im Vogtlandkreis infiziert. Die Person befindet sich in häuslicher Quarantäne, die Kontaktpersonen hat die Gesundheitsbehörde ermittelt. Sie befinden sich ebenfalls in Quarantäne.