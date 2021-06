Corona-Update: Bundeswehr beendet Amtshilfe im Landkreis Tirschenreuth

Die Inzidenzen in der Euroherz-Region sind fast alle einstellig – bis auf den Saale-Orla-Kreis, der liegt heute bei einem Wert von 10,0. Gleichzeitig sind immer mehr Menschen in der Region gegen das Corona-Virus geimpft. In Stadt und Landkreis Hof liegt die Quote für die Zweitimpfungen schon bei rund 44 Prozent. Im Landkreis Tirschenreuth hat die Bundeswehr bisher im Impfzentrum ausgeholfen. Ende des Monats beenden die Soldaten ihren Einsatz aber.

Nicht jeder Impfstoff ist aber beliebt. Gerade der von AstraZeneca hat einen schlechten Ruf. Das merkt auch der Freistaat Sachsen. Den höchsten Wert der Termin-Buchungen mit AstraZeneca verzeichnet das Impfzentrum Dresden. Im Impfzentrum in Eich im Vogtland sind es dagegen nur 6 Prozent. Das sächsische Gesundheitsministerium wirbt deshalb jetzt nochmal für die Wirksamkeit des Impfstoffs.