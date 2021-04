Corona Update: Bundeseinheitliche Notbremse beschlossen

Während die Rufe nach einem erneuten und schärferen Lockdown nach der sogenannten No Covid-Strategie immer lauter werden, geht der (…)

Corona Update: Kaum Intensivbetten in der Region frei

Auch zum Start in die neue Woche bleibt der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Stadt Hof enorm hoch: Mit rund 587 liegt die Stadt damit (…)

Die Stadt Hof hat es mit einem bundesweiten Spitzenwert bei der 7-Tage-Inzidenz auch überregional in die Schlagzeilen geschafft. Heute (…)

Corona Update: Impfstart bei Hausärzten und aktuelle Zahlen

Heute beginnt in Bayern, was hier in der Region schon seit mehreren Wochen passiert: Die Hausärzte impfen neben den Impfzentren gegen (…)